На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,16/8,17 грн/дол.

У п'ятницю, 26 жовтня, на українському міжбанку торги доларом відкрилися такими котируваннями - 8,1590/8,1670, до 12:00 ціни піднялися до 8,1685/8,1725. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1650/8,1700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/97, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2597/0,2601. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2594/98. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,4870 (+0.2670).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2934/36, а до 15:00 знизилися до 1,2895/97. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5530/10,5625, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5695/10,5790. До закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,5275/10,5380.