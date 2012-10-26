Нацбанк від продажу пам'ятних монет уже заробив більше, ніж за весь 2011 рік

У січні-вересні 2012 року Національний банк України (НБУ) реалізував 908 тис. штук пам'ятних монет, що в 1,5 раза більше, ніж за весь 2011 рік. Про це повідомила начальник управління продукції нумізматики Нацбанку Тамара Лашманова у п'ятницю на прес-конференції.

Кількість проданих монет із золота становила 8 тис. шт, срібла - 97 тис. шт, нейзільберу - 803 тис. шт.

За її словами, сума виручки від продажу таких монет за три квартали п.р. вже становить 118 млн грн, при тому, що за весь 2011 рік цей показник був на рівні 80 млн грн.

Загальна кількість випуску Нацбанком становить майже 550 пам'ятних монет, зокрема 28 монет - у 2012 році. Крім того, 29 жовтня НБУ запроваджує в обіг монету «Українська лірична пісня» (срібну номіналом 10 грн, з нейзільберу - 5 грн), а до кінця п.р. буде випущено ще 8 монет.

Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №341 від 13 серпня 2012 року, якою вносяться відповідні зміни в Інструкцію про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, зняв обмеження на реалізацію пам'ятних монет Нацбанку тільки на внутрішньому ринку.