Мінекономрозвитку пропонує вдвічі збільшити ввізні мита на 68% товарів

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує вдвічі збільшити повні ставки ввізних мит на 68% усієї товарної номенклатури.

Про це сказано в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф», оприлюднений на офіційному сайті відомства.

Як зазначається в аналітичній записці до законопроекту, підвищені ставки ввізного мита будуть застосовані, насамперед, до товарів із країн, з якими Україна не уклала регіональних угод про режим найбільшого сприяння - Андоррою, Багамськими островами, Бутаном, Еритреєю, Ефіопією, Єменом, Іраком, Коморськими островами, Лаосом, Ліберією, Сан-Томе і Принсипі, Сейшелами, Суданом. Крім того, підвищені мита будуть застосовані до товарів невідомого походження й до товарів обов'язкового декларування (підакцизні товари або товари фактурною вартістю понад 10 000 євро).

У Мінекономрозвитку наголошують, що норми законопроекту не порушують вимоги СОТ. При цьому сума додаткових надходжень до державного бюджету в річному обчисленні може становити 430 млн грн.