В Україні скоротилася середня зарплата

У вересні 2012 року нарахування одному працівнику в середньому по Україні становили 3064 грн, що становить 99,7% показника серпня.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Найвищі зарплати зафіксовано в галузі авіатранспорту - у середньому 10442 грн. Високоприбутковими також вважаються фінансова діяльність (середня зарплата 5659 грн), галузь досліджень і розробок (3939 грн) і транспортна сфера (3939 грн).

Найнижчі зарплати зафіксовані в рибному промислі - у середньому 1675 грн.

Середня зарплата в промисловості становила у вересні 3545 грн, у будівництві - 2701 грн, в освіті та науці - 2574 грн, сфері охорони здоров'я - 2207 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата в серпні 2012 року становила 3,073 тис. грн, що на 2,5%, або на 78 грн, менше, у порівнянні з липнем.

Водночас прем'єр-міністр М.Азаров переконаний, що Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн протягом двох років.