Янукович підписав 9 законів про внесення змін до держбюджету

19:39, 26 жовтня 2012
Фінанси
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Президент України Віктор Янукович підписав 9 законів, якими внесено зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, підписаний закон № 5418-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5419-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5420-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5421-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5422-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5423-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5424-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5425-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5426-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомляв УНІАН, усі ці закони парламент ухвалив 16 жовтня 2012 року.

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