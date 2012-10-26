Янукович підписав 9 законів про внесення змін до держбюджету

Президент України Віктор Янукович підписав 9 законів, якими внесено зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, підписаний закон № 5418-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5419-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5420-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5421-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5422-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5423-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5424-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5425-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; № 5426-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомляв УНІАН, усі ці закони парламент ухвалив 16 жовтня 2012 року.