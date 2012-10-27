Банки знизять комісію за безготівкові розрахунки через конкуренцію

Українські банківські установи знизять комісію за безготівкові розрахунки у зв'язку зі зростанням конкуренції на ринку цих послуг.

Таку думку тижневику «Дзеркало тижня» висловив генеральний директор Platinum Bank Грег Краснов.

«Банки, зокрема, на Заході заробляють не на цьому (не на комісійних). Вони заробляють на тому, що ті залишки, які клієнт тримає в банку, вони можуть пускати в обіг. Відповідно, збільшується можливість кредитування економіки», - зазначив Г.Краснов.

Прагнучи залучити нових клієнтів, українські банки можуть і зовсім скасувати комісійні, зазначає видання.

Як підкреслила директор департаменту роздрібного бізнесу Erste Bank Тетяна Надточій, деякі банки вже сьогодні пропонують здійснювати безготівкові розрахунки безкоштовно. При цьому компенсувати втрати їм дозволяє оптимізація інших витрат, що супроводжують обслуговування клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла 18 вересня Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)”.

Президент України Віктор Янукович підписав цей закон 12 жовтня.

Згідно із законом, Нацбанку надається право визначати напрямки розвитку сучасних електронних банківських технологій, створювати й забезпечувати безперервне, надійне та ефективне функціонування й розвиток створених ним платіжних систем і систем розрахунків, координувати й контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.