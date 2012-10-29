Цього тижня євро і далі залишатиметься під тиском – експерт

На валютних торгах протягом поточного тижня (29 жовтня – 2 листопада) євро може протестувати підтримку 1,2800 на противагу долару, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, з погляду технічного аналізу подолання позначки відкриє парі дорогу в область 1.2640, але вірогідність такого сценарію невелика.

Британський фунт чекатиме традиційних звітів щодо Індексів менеджерів у закупівлях у промисловості і будівництві від центру незалежної фінансової інформації Markit. Позитивні дані, що вийшли стосовно ВВП за третій квартал, істотно зміцнили позиції стерлінгу, і він чинитиме опір руху вниз, навіть якщо євро опиниться під тиском. Проте, якщо звіти від Markit знову виявляться негативними, це напевне ослабить британську валюту. За позитивного розвитку подій пара GBP/USD може протестувати опір 1,6250.

Учасники торгів щодо пари EUR/USD будуть традиційно уважно стежити за інформацією, що надходить зі США, а також чекатимуть підсумків аукціонів із розміщення довгострокових облігацій уряду Італії, що відбудуться 30 жовтня. Європейська валюта останнім часом перебуває під тиском, у міру того як оптимізм, навіяний позитивними рішеннями ЄЦБ і Конституційного суду Німеччини, вичерпується, а макроекономічна статистика з регіону й далі погіршується.