Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 29 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1600/8,1800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2592/0,2597, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5205/10,5480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2887/1,2889 (п'ятниця — 1,2934/36).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.