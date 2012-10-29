Держборг України за вересень збільшився до понад 62 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2012 року становив 495,793 млрд грн, або 62,028 млрд дол., що на 0,8% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, який є в УНІАН, збільшення суми державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті на 4,513 млрд грн минулого місяця відбулося в основному за рахунок випуску ОВДП.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у вересні ц.р. зріс на 2,3% – до 36,663 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 1,3%, до 25,365 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України у вересні збільшилася на 0,3% - до 12,641 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,182 млрд дол., гарантований внутрішній — 1,502 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, державний борг України (без урахування суми гарантованого державою боргу) на 30 вересня 2012 року становив 394,415 млрд грн, або 49,345 млрд дол., що на 0,9% більше показника на кінець серпня 2012 року.

При цьому державний зовнішній борг України минулого місяця зріс на 3,1% - до 25,482 млрд дол., або 203,677 млрд грн, внутрішній державний борг скоротився на 1,3% - до 23,863 млрд дол., або 190,737 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.