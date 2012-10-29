Кабмін пропонує Раді узаконити механізм компенсації завданих митниками збитків

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до Митного кодексу України з метою приведення його у відповідність з нормами Бюджетного кодексу, а також з урахуванням рекомендацій FATF у частині відшкодування збитків, завданих діями або бездіяльністю митних органів.

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді і оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Як випливає з пояснювальної записки до законопроекту, обсяг компенсаційних виплат встановлюється Законом про Державний бюджет і становить 30 млн грн. Таку суму закладено в проект бюджету на 2013 рік.

Законопроект також встановлює порядок погашення збитків, механізм затримання валютних цінностей митним органом, визначає максимальний рівень компенсаційних платежів підприємству торгівлі, яке реалізує конфісковані і переведені у дохід держави товари.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України звільнила зі своїх лав 28 співробітників за скоєння службових злочинів і корупційні діяння протягом третього кварталу 2012 року. За три літні місяці співробітники антикорупційних підрозділів провели 60 розслідувань і 239 перевірок діяльності співробітників митної служби, за наслідками яких порушено 13 кримінальних справ. Сімнадцяти чиновникам різного рангу пред'явлено звинувачення.