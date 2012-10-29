На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1785/8,1825 грн/дол.

У понеділок, 29 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1600/8,1800, на 12:00 ціни піднялися - 8,1770/8,1840. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1785/8,1825 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/97, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2598/0,2603. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2598/0,2602.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,4498 (-0,0372).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2965.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5205/10,5480, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5555/10,5685. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися - 10,5450/10,5540.