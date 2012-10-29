МОЗ практично завершив процедуру держзакупівель 2012 року

Міністерство охорони здоров'я України практично завершило процедуру державних закупівель 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров'я України, станом на кінець жовтня 2012 року в Україні проведено процедури державних закупівель медичних препаратів на суму, що становить 96,2% загального обсягу держфінансування.

У відомстві підкреслили, що економія бюджетних коштів за результатами торгів становить близько 140 млн грн. Ці кошти спрямовані на здійснення додаткових закупівель за найбільш пріоритетними напрямками, передусім, вони спрямовані на додаткове придбання національного переліку життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Зокрема, завдяки економії, за державною програмою «Дитяча онкогематологія» стало можливим збільшити охоплення пацієнтів за деякими препаратам з 27% до 35% від загальної потреби. Завдяки впровадженню чітких вимог до відбору препаратів, 80% дітей зі злоякісними новоутвореннями вдалося забезпечити спеціальним лікуванням, зазначили в МОЗ.

У відомстві вважають, що завдяки забезпеченню відкритості процесу держзакупівель і справедливому відношенню до всіх учасників ринку при розміщенні державних замовлень, в 2012 році, порівняно з минулими роками, значно зменшилась кількість скарг, поданих учасниками за тендерними процедурами в органи оскарження. Зокрема, якщо в 2010 році було подано 84 скарги, в 2011 році їх було всього 10, то в цьому році зафіксовано лише дві.

У МОЗ підкреслили, що відомство підтримує максимальне залучення вітчизняних виробників до участі в державних закупівлях і готове вживати відповідних заходів, в рамках законодавства, щодо закупівель якісних вітчизняних аналогів імпортованої продукції. Реалізація такої підтримки можлива лише за умови внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема, у сфері державних закупівель. У відомстві підкреслили, що у 2012 році в тендерах за державними медичними програмами зросла частка національних виробників - 28,1% від загальної кількості учасників державних закупівель.

Ще одним нововведенням поточного року є впровадження механізму рамкових угод, поінформували в МОЗ, підкресливши, що, як доводить світовий досвід, використання механізму закупівель з рамковою угодою дозволяє досягти оптимального рівня цін на певні групи товарів і послуг, зменшити тривалість проведення процедур закупівель і зробити їх більш зручними та ефективними.