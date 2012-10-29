Обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України (АМКУ) на суб'єктів підприємництва - порушників конкуренційного законодавства, за 9 місяців 2012 року становить 686,8 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень АМКУ отримав понад 4 тис. заяв про порушення, за фактом яких були проведені розслідування. Економічний ефект від діяльності комітету становить 1 млрд грн.

За звітний період представники комітету взяли участь у 97 судових засіданнях. Крім того, фахівці відомства почали розслідування за новими напрямами, а саме: масштабне дослідження діяльності торговельних мереж, ринків риби і морепродуктів, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року АМКУ оштрафував порушників конкуренційного законодавства на суму 652 млн грн, що в 5 разів більше, ніж у січні-червні 2011 року. У першому півріччі 2012 року комітет виявив і усунув 2870 порушень, що на 76% більше, ніж у першому півріччі 2011 року. Серед них: 1195 монопольних зловживань, 277 антиконкурентних змов, 189 випадків недобросовісної конкуренції, зокрема неправдивої реклами, 535 антиконкурентних дій органів влади.