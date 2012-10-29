МВФ не бачить умов для нової кредитної програми у Білорусі

Мінськ. Міжнародний валютний фонд поки що не бачить умов для відкриття нової кредитної програми в Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив у понеділок, 29 жовтня, на брифінгу глава місії МВФ у Білорусі Девід Хофман.

«Для переговорів щодо можливої нової програми, як і раніше, необхідна згода всіх посадовців, зокрема на найвищому рівні, щодо всеосяжного пакета заходів економічної політики, який одержить достатню підтримку з боку країн-членів МВФ», - зазначив Д.Хофман.

У МВФ вважають за необхідне, щоб такий пакет заходів передбачав послідовну політику, спрямовану на забезпечення макроекономічної стабільності, і зобов'язання реалізовувати глибокі структурні реформи.

У місії МВФ зазначили, що ключові структурні реформи мають включати: лібералізацію цін, зміцнення права приватної власності, розробку стратегії реструктуризації та приватизації держпідприємств і введення адресної соціальної допомоги, а також допомоги з безробіття для захисту найуразливіших верств населення.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ працювала в Мінську з 18 по 29 жовтня з метою проведення третього постпрограмного моніторингу білоруської економіки. Підсумковий звіт місії обговорюватиметься радою директорів МВФ. Експерти фонду зустрілися з керівництвом Національного банку, Міністерства економіки, посадовцями Адміністрації Президента.

Раніше на зустрічі з главою місії МВФ прем'єр-міністр Білорусі Михайло М’ясникович заявив, що Білорусь розраховує на нову програму співпраці з фондом.

Довідка УНІАН. Білорусь вже співробітничала з МВФ за програмою stand-by, в рамках якої з січня 2009 року по квітень 2010 року одержала від фонду кредит в 3,6 млрд дол. Білоруська сторона неодноразово заявляла про зацікавленість в реалізації нової програми з МВФ.