Банк Японії розширив програму викупу активів з ринку до 1,12 трильйона доларів

Банк Японії за підсумками засідання, що завершилося 30 жовтня, ухвалив рішення розширити програму викупу активів з ринку на 11 трильйонів єн - до 91 трильйона єн (1,12 трильйона доларів), мовиться у прес-релізі фінрегулятора.

При цьому ЦБ має намір продовжити програму до кінця 2013 року, передає ПРАЙМ.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит торгового балансу Японії в період з квітня по вересень 2012 року зріс до 3,22 трлн єн /близько 41,3 млрд доларів/.