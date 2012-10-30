«Смарт-Холдинг» завершив операцію з придбання банку «Форум»

Компанія «Смарт-Холдинг» закрила операцію з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, операцію схвалили Антимонопольний комітет і Національний банк України.

«Для нас це стратегічна інвестиція, яка вже на даний момент дозволила банківській групі холдингу зайняти міцну позицію серед лідерів банківського сектора України», - подаються у повідомленні слова генерального директора «Смарт-Холдингу» Олексія Пертіна.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня п.р. «Смарт-Холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» у I кварталі п.р. одержав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн збитку роком раніше.

«Смарт-Холдинг» – інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт-Нерудпром"), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці ("Верес"), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і керує низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є Вадим Новінський.