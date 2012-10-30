Standard & Poor's розмістила рейтинг Києва «B-» на перегляд з негативним прогнозом

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's перемістила довгостроковий кредитний рейтинг міста Київ «B-» до списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні Standard & Poor's, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, переміщення рейтингу Києва до списку CreditWatch зумовлене тривалішою, ніж очікувалося раніше, реалізацією планів міста з рефінансування єврооблігацій на суму 250 млн дол. терміном погашення 26 листопада 2012 р. за допомогою розміщення на внутрішньому ринку облігацій обсягом 3,5 млрд грн (440 млн дол.).

Як зазначає S&P, станом на 26 жовтня 2012 р. було залучено лише 0,5 млрд грн, які були спрямовані на виплати по одному з банківських кредитів (0,75 млрд грн). «Враховуючи відсутність альтернативних планів погашення боргу, ми вважаємо, що місту може потребуватися підтримка з боку центрального уряду у вигляді розміщення державними банками частини облігацій, що залишилася, на суму 3 млрд грн та/або прямої фінансової підтримки з державного бюджету», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що Standard & Poor's передбачає вивести рейтинг Києва зі списку CreditWatch в найближчі кілька тижнів.

Як відзначає S&P, подальші рейтингові дії щодо міста залежатимуть від реалізації його планів з рефінансування боргу.

«Ми можемо зробити негативну рейтингову дію, якщо до середини листопада місту не вдасться забезпечити необхідне фінансування. Якщо Київ залучить кошти, достатні для виплати боргу за єврооблігаціями, ми підтвердимо його поточний рейтинг», - говорять у Standard & Poor's.