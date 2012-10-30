Гривня на міжбанку тягнеться до позначки 8,20 дол.

У вівторок, 30 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1770/8,1900 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2597/0,2602, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5825/10,6010. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2944/46 (понеділок — 1,2887/89). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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