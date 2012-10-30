Експерт припускає попит на індексовані ОВДП на аукціоні 30 жовтня

На позаплановому аукціоні з продажу Міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 жовтня, ймовірно, буде попит на індексовані ОВДП, йдеться у коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси.

Він нагадав, що у вівторок, 30 жовтня, уряд проведе аукціон з розміщення ОВДП. Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

«Вперше поствиборний аукціон обіцяє бути трохи живішим, ніж жовтневі продажі. Виною цьому не завершення парламентських виборів, а поява індексних облігацій. Цей інструмент давно не пропонувався ринку, і не виключено, що за цей час сформувався доволі високий відкладений попит», - вважає С.Фурса.

Що стосується розміщення довгих держпаперів, то, на думку експерта, воно «пройде без сюрпризів». За його словами, завершення парламентської компанії поки що не вплинуло на ринок облігацій.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 жовтня залучив до держбюджету 1,006 млн. грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Раніше Мінфін повідомив, що в жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП – 16 і 23 жовтня. Інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років.

Довідка УНІАН. На 29 жовтня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 187,13 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 95,393 млрд грн, банків — 75,47 млрд грн, нерезидентів — 6,108 млрд грн.