НБУ: у банків немає правових підстав для кредитування в інвалюті фізосіб-нерезидентів

Українські банки не мають правових підстав здійснювати кредитування в іноземній валюті фізичних осіб-нерезидентів. Про це йдеться у роз'ясненні Національного банку України (НБУ), розісланому комбанкам.

«Статтею 11 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що надання споживчих кредитів в інвалюті на території України заборонене. Таким чином, згадана вище заборона поширюється на всі категорії споживачів - фізичних осіб, до яких належать і нерезиденти. Крім того, відповідно до пункту 1.1 підрозділу 1 розділу ІІ Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого ухвалою правління НБУ від 17 червня 2004 № 270, уповноважені банки мають право переводити іноземну валюту за межі України для надання кредитів (позик) в іноземній валюті тільки банкам-нерезидентам», - мовиться у роз'ясненні.

Таким чином Нацбанк відзначає, що надання уповноваженими банками кредитів в іноземній валюті фізичним особам-нерезидентам, як шляхом перерахування коштів з цією метою за межі України, так і на території України, буде порушенням вимог законодавства України.