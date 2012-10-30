На торгах у вівторок тиск на пару EUR/USD посилиться – експерт

На валютних торгах у вівторок, 30 жовтня, може посилитися тиск на пари EUR/USD і GBP/USD, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Аналітики вважають, що найближчі цілі пар – 1,2870 і 1,60 відповідно. У разі прориву відкривається шлях до 1,2850 і 1,5960.

Вірогідність подальшого падіння попиту на ризиковані активи в поточній ситуації дуже висока.