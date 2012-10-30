Банк «Форум» затвердив новий склад правління

Наглядова рада банку «Форум» у вівторок, 30 жовтня, затвердила новий склад правління, йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Згідно з повідомленням, до складу правління ввійшли: голова правління – Андрій Яцура, перший заступник голови правління – Оксана Ломанова, член правління з бізнесу на фінансових ринках – Віктор Зінченко і член правління з операційної діяльності – Олександр Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття операції з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

У кінці липня п.р. «Смарт-Холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 9,249 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,141 млрд грн, зобов'язання - 7,771 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,478 млрд грн.

Банк «Форум» у січні-вересні 2012 року одержав чистий прибуток 3,595 млн грн у порівнянні з 429,266 млн грн збитку за відповідний період 2011 року.

«Смарт-Холдинг» – інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі («Метінвест»), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і керує низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новінський.