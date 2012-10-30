Зростання ВВП України сповільнилося до 1,5%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у січні-вересні 2012 року сповільнилося до 1,5%, проти показника аналогічного періоду 2011 року, зазначається у підготовленій Департаментом економічного аналізу і прогнозування Національного банку України аналітичній записці «Оцінка економічного стану, вересень 2012», розміщеній на сайті НБУ.

У документі наголошується, що підвищення соціальних стандартів населення сприяло підтримці високих темпів зростання реальних заробітних плат, що, у свою чергу, забезпечило збереження високого рівня внутрішнього попиту. Так, зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень становило 16% порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшення обсягу наданих послуг за січень-серпень — 11,2%.

Також зазначається, що поступове відновлення економічної активності у світі сприяло уповільненню падіння індексу світових товарних ринків CRB останні чотири місяці, що позитивно вплинуло на показники металургійного виробництва. Падіння обсягів виробництва сповільнилося з 12,5% у серпні у річному вимірюванні до 9,4% у вересні, а за вирахуванням сезонного чинника зростання у вересні становило близько 1%.

Як повідомляє Нацбанк, у вересні також спостерігалося уповільнення падіння обсягів будівельних робіт до 15% з 16,3% у серпні в річному вимірюванні, зокрема відбулося зростання обсягів робіт з підготовки будівельних ділянок більш, ніж на 10% у річному вимірюванні, що свідчить про поступове відновлення активності галузі.

Водночас НБУ відзначає, що введення з 1 вересня Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі, що імпортуються, зумовило зменшення обсягів машинобудування на 20,1% у річному вимірюванні, зокрема, виробництва легкових автомобілів на 36,3%.

Саме цей чинник, як вважають у НБУ, визначив зниження обсягів промислового виробництва у вересні на 7% у річному вимірюванні, а за 9 місяців - на 1,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування, саме через негативну динаміку в машинобудуванні зростання ВВП за 9 місяців трохи сповільнилося і становило трохи менше 1,5% порівняно з відповідним періодом минулого року» - зазначається в аналітичній записці Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, у 2013 році – 3,2%.

Світовий банк 19 липня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

За оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Зростання ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.