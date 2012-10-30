Дефіцит держбюджету збільшився втричі

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази - до 24,381 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

У січні-вересні 2012 року доходи держбюджету становили 246,322 млрд грн, що на 8,7% більше відповідного показника 2011 року, в т.ч. надходження до загального фонду збільшилися на 10% - до 208,550 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість становили 135,428 млрд грн, що на 9,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами збільшилося на 10,4% і становило 35,200 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету отримав 39,164 млрд грн податку на прибуток підприємств, що на 0,9% більше, ніж роком раніше.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду надійшло 17,601 млрд грн, що на 10% більше аналогічного періоду 2011 року.

Витрати держбюджету в січні-вересні становили 267,260 млрд грн, в т.ч. видатки загального фонду - 231,176 млрд грн, що, відповідно, на 15,2% і 15,1% більше за січень-вересень 2011 року.

У січні-вересні 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 10,791 млрд грн.

За вказаний період з держбюджету було надано кредитів у сумі 4,284 млрд грн, сума повернутих кредитів становила 841,5 млн грн.

У січні-вересні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 50,316 млрд грн, в т.ч. погашення внутрішнього боргу - 25,851 млрд грн. Зовнішнього - 24,465 млрд грн.

Державні запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 87,034 млрд грн, в т.ч. до загального фонду - 83,886 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 55,111 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло 31,923 млрд грн.

За січень-вересень 2012 року від приватизації до держбюджету надійшло 5,351 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-вересень 2012 виконано з дефіцитом у сумі 21,265 млрд грн. Доходи зведеного бюджету становили 317,962 млрд грн, витрати - 335,753 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.