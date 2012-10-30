Cередньозважений курс на міжбанку в понеділок становив 8,1344 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 29 жовтня, знизився до 8,1344 грн/дол. порівняно з 8,1165 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,419 млрд дол. (в еквіваленті), що на 288,2 млн дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,069 млрд дол.

Як повідомлялося, в понеділок, 29 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1600/8,1800, до 12:00 ціни піднялися - 8,1770/8,1840. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1785/8,1825 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/97, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2598/0,2603. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2598/0,2602.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4498 (-0,0372).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2965.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5205/10,5480, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5555/10,5685. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися - 10,5450/10,5540.