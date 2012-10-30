Для покриття витрат бюджету Кабмін нарощуватиме запозичення - експерт

Кабінет Міністрів України має в своєму розпорядженні лише одне джерело для покриття поточних бюджетних зобов'язань – це запозичення і кредити МВФ. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.

«Ми спостерігаємо зростання ВВП на рівні 0% при низькій інфляції. Держбюджет, отже, не одержує навіть тих коштів, які необхідні для виконання бюджетних програм, зокрема щодо соціального захисту населення, - наголосив П.Розенко. – При цьому у держави вже немає ресурсу для чергового наступу на бізнес. Всі податки наперед вже сплачено, а малий і середній бізнес ще глибше пішли в тінь. Єдиний ресурс – дешеві кошти зовнішніх запозичень і МВФ. Влада сьогодні робитиме все, щоб одержати цей додатковий ресурс у 3-4 млрд доларів і протриматися на ньому якийсь час», - сказав експерт.

За його словами, негативні тенденції, які спостерігалися в економіці до виборів, після виборів лише посиляться. І навіть якщо уряду вдасться знайти кошти і виплатити зарплати і пенсії, це лише відстрочить кризу. «В уряді буде вкрай складна ситуація до кінця року – до початку майбутнього року з фінансуванням зарплат, соціальної допомоги, пенсій, я вже не кажу про те, що, швидше за все, такі програми, як повернення вкладів Ощадбанку СРСР, будуть зовсім припинені», - впевнений експерт.

Він зазначив, що дефіцит ресурсів доводить навіть динаміка надходжень до Пенсійного фонду. «Сьогодні, за моїми оцінками, додатковий дефіцит бюджету пенсійного фонду у жовтні становитиме не менш як 8 млрд грн. І хоча в бюджеті прописана загальна сума дотацій плюс дефіцит – 65 млрд, ймовірно, за підсумками року загальний дефіцит разом із державними становитиме 85 млрд грн», - припустив П.Розенко.

На думку експерта, найближчим часом влада буде максимально націлена на прийняття умов надання кредиту від МВФ. «По-перше, йдеться про ухвалення бюджету. Найімовірніше, його ухвалить ще стара Рада, де є «залізних» 350 голосів, чого немає в новій Раді. Бюджет буде жорстким, неприємним і багато в чому кризовим. У ньому будуть закладені мінімальні показники соціального зростання. І ми це вже побачили. Якщо в поточному році мінімальна зарплата має зрости на 12%, то в наступному – лише на 8%. І так за всіма статтями», - зазначив співбесідник.

На його думку, владі доведеться підвищувати ціну на газ для населення і комунальні тарифи. «Можливо, підвищення не буде стрімким – спочатку на 10-15%, але впродовж півроку воно становитиме не менш як 30-50%», - сказав експерт.

Третьою умовою, за словами П.Розенка, стане гнучкий курс гривні, на чому давно наполягає МВФ.

«Варто сказати, що до Нового року різких провалів і обвалів не буде, але потім люди почнуть все відчувати – і зростання цін на товари і послуги, і девальвацію гривні, а адекватного зростання пенсійних і зарплатних виплат не буде. Суспільство буде загнано в якийсь депресивний стан. На жаль. І це буде плата за той популізм, який ми спостерігали в економічній політиці останні 10 місяців, коли економічні механізми не працювали, а уряд працював на вибори», - відзначив експерт. Він також сказав, що, за найоптимістичнішими прогнозами, зростання ВВП наступного року становитиме не більш як 2%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, зростання ВВП України за підсумками 2012 року становитиме 0,5%. У травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1,6% з 4%.

У коментарі УНІАН академік, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць також говорив про 0,5% - 1% зростання ВВП за підсумками року.

Водночас, Кабінет Міністрів на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, в ​​II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.