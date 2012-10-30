Перегляд мит у рамках СОТ ніяк не пов'язаний з підготовкою до вступу до МС - П'ятницький

Звернення України до Світової організації торгівлі з пропозицією переглянути ставки ввізних митних зборів на 371 товарну лінію ніяк не пов'язано з підготовкою до вступу до Митного союзу.

Про це в коментарі УНІАН заявив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький.

«Це ніяк не пов'язано з Митним союзом. Якщо хтось про це говорить, то такий взаємозв'язок абсолютно притягнутий за вуха», - сказав В.П’ятницький.

Він підкреслив, що звернення до СОТ пов'язане виключно з наміром посилити захист вітчизняного товаровиробника.

Водночас В.П’ятницький зазначив, що Україна запропонувала до перегляду лише близько 3% із загального, що становить близько 11 тис., обсягу торгових ліній. А якщо буде розпочато підготовку до приєднання до Митного союзу, уточнив він, то переглядати доведеться розміри мит, щонайменше, по 30% ліній.

«Якщо готуватися до вступу до Митного союзу, то необхідно переглядати набагато більшу кількість мит. Близько 30%. Це величезна робота», - сказав В.П’ятницький.

Він уточнив, що Україна запропонувала переглянути товарні лінії по деяких позиціях м'яса курей, яловичини, свинини, по овочах, фруктах і квітах, по деякій продукції сільгосп- і транспортного машинобудування, побутової техніки й секонд-хенду.

При цьому В.П’ятницький зазначив, що звернення України до СОТ зареєстроване 12 вересня, і протягом 90 днів країни-члени цієї організації можуть заявити про свою зацікавленість у проведенні переговорів про перегляд мит. Потім, протягом 60 днів такі переговори мають бути проведені.

Експерт також підкреслив, що Україна хотіла б завершити всю процедуру перегляду у встановлені терміни.

«Великого бажання затягувати процес у нас немає», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.