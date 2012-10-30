Кабмін скасував розрахунки векселями при імпорті без ввезення товару до країни

Кабінет Міністрів України скасував можливість розрахунку векселями при імпорті без ввезення товару до країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну зміну до порядку визначення терміну й умов завершення подібних операцій було прийнято на засіданні Кабміну 29 жовтня.

Зазначається, що виключена норма «замість пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності й збільшення обсягів надходжень платежів до бюджету використовувалася суб'єктами підприємницької діяльності для необгрунтованого виведення валютних коштів за кордон». Гроші, йдеться в повідомленні прес-служби, виводилися з України нібито для купівлі товару, який повинні були поставити до третіх країн. «Останні ж розраховувалися векселями, заборгованість за якими, як правило, була фіктивною. Валютна операція вважалася завершеною й знімалася уповноваженим банком із контролю. При цьому такі дії давали можливість ухилятися від відповідальності за порушення законодавства у сфері валютного контролю», - зазначається в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що цього року близько 10 млрд. дол. США були виведені з України як сплата за імпортні товари, які фактично в Україну поставлені не були.