Зниження долара на міжбанку у вівторок було ситуативним - експерт

Зниження курсу долара на валютному міжбанківському ринку у вівторок можна назвати ситуативним через низьку гривневу ліквідність, що, в свою чергу, перешкоджає формуванню підвищеного попиту на валюту.

Таку думку висловив УНІАН начальник департаменту казначейства «Єврогазбанку» Олександр Куцовський.

«Я б не назвав це трендом (сьогоднішнє зміцнення гривні - УНІАН), я б назвав це ситуативним на день проведення торгів. Сьогодні кон'юнктура ринку була така, що курс долара знизився. Але я вважаю, що курс долара не буде рости завтра, тому що це кінець місяця і гривні на ринку не з'явиться більше. Якби вона з'явилася, то банки стали б купувати валюту...», - сказав О.Куцовський.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1770/8,1900, до 12:00 звузився спред 8,1800/8,1830. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1760/8,1805 грн/дол.