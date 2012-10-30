НБУ заборонить кореспондентські відносини з банками-нерезидентами без інвестрейтингу

Національний банк України (НБУ) має намір заборонити вітчизняним комерційним банкам вести кореспондентські відносини з банками-нерезидентами, які не мають міжнародного рейтингу інвестиційного рівня.

Про це йдеться в проекті Правил реєстрації Нацбанком України кореспондентських рахунків і рахунків із обліку коштів у розрахунках банків.

«Національний банк відмовляє банку в реєстрації кореспондентських рахунків і рахунків із обліку коштів у розрахунках, якщо банк (нерезидент) не включений у довідник «The Bankers' Almanac» (Велика Британія) і має кредитний рейтинг нижче, ніж «ВВВ» за міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service і Fitch IBCA», - йдеться в проекті документа.

У нині чинній редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків не передбачені вимоги до міжнародного рейтингу. Крім того, встановлення кореспондентських відносин із банком-нерезидентом, який не включено в довідник «The Bankers' Almanac», можливе за умови надання копії аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності й копії самої фінансової звітності, а також документів, що підтверджують наявність у банку-нерезидента постійного офісу за місцем його реєстрації.