Угорщина продає громадянство за 250 тис. євро

Той, хто купив в Угорщині державні облігації на суму мінімум 250 тис. євро, зможе автоматично отримати громадянство цієї країни. Таким чином Угорщина, обтяжена боргами, намагається вирішити економічні проблеми.

На думку експертів, найбільше покупців виявиться з Китаю, так як це стане найефективнішим способом отримати право на життя і роботу в Євросоюзі.

Угорщина на даний момент має найбільший борг в Центральній Європі. Сума боргу оцінюється в мільярди євро.

У ЄС таким кроком Угорщини незадоволені. «Це шокуюче зловживання членством в ЄС. Це зайвий раз підкреслює недосконалість Євросоюзу і його роботи », - заявив член Партії консерваторів Великобританії Пріті Пател, передає «Газета.Ru».