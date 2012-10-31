Угорщина продає громадянство за 250 тис. євро
09:21, 31 жовтня 2012Фінанси
1
Той, хто купив в Угорщині державні облігації на суму мінімум 250 тис. євро, зможе автоматично отримати громадянство цієї країни. Таким чином Угорщина, обтяжена боргами, намагається вирішити економічні проблеми.
На думку експертів, найбільше покупців виявиться з Китаю, так як це стане найефективнішим способом отримати право на життя і роботу в Євросоюзі.
Угорщина на даний момент має найбільший борг в Центральній Європі. Сума боргу оцінюється в мільярди євро.
У ЄС таким кроком Угорщини незадоволені. «Це шокуюче зловживання членством в ЄС. Це зайвий раз підкреслює недосконалість Євросоюзу і його роботи », - заявив член Партії консерваторів Великобританії Пріті Пател, передає «Газета.Ru».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter