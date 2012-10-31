В «Ерде Банку» введено тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 жовтня ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації і призначення уповноваженої особи Фонду в публічному акціонерному товаристві «Ерде Банк» (Київ), йдеться в офіційному повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена на 3 місяці – до 29 січня 2013 року.

Фонд також оголосив про пошук потенційних інвесторів для цього проблемного банку.

Зокрема, Фонд пропонує потенційним інвесторам кілька можливих способів виведення банку з ринку, які, зокрема, включають відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку, повний продаж банку або створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань «Ерде Банку».

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня поточного року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальній справі, порушеній слідчим управлінням столичної податкової служби стосовно співвласника «Української Бізнес Групи» (UBG) і «Ерде Банку» Руслана Демчака. Його звинувачують у «відмиванні» 50 млн грн.

30 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою цього бізнесмена до 30 грудня 2012 року.

Власник корпорації UBG Р.Демчак, який в даний час перебуває у СІЗО, розпродає бізнес-активи, серед яких, зокрема, «Ерде Банк».