Тігіпко: бюджет 2013 має ухвалювати ВР нового скликання

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко вважає, що бюджет 2013 року має ухвалювати Верховна Рада нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Краще, на мій погляд, було б, щоб та Рада, яка прийде, вона затвердила бюджет. Це безумовно, додало б відповідальності владі у цілому. Але якщо з якихось причин, невідомих, процес формування наступної Верховної Ради затягуватиметься, то це має зробити чинний склад Верховної Ради, тому що бюджет в грудні має бути затверджений», - сказав С.Тігіпко. При цьому він відзначив, що Кабінет Міністрів найближчим часом має намір розглянути проект бюджету на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня голова Верховної Ради Володимир Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде поліпшено урядом за рахунок збільшення прибуткової частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за два робочих дня, що залишилися.

1 жовтня на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту голова ВР В.Литвин сказав, що Верховна Рада розгляне доопрацьований урядом проект державного бюджету наступного року в листопаді-грудні 2012 року.