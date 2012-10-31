Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

У середу, 31 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1720/8,1820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2610/15, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6055/10,6205. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2979/81 (вівторок — 1,2944/46).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.