Негативні сигнали з ЄС можуть обвалити пару EUR/USD - експерт

Додаткові негативні сигнали з ЄС (ринок 31 жовтня зможе оцінити стан економіки Німеччини з публікацій статданих про роздрібні продажі і сектор машинобудування) можуть обвалити пару EUR/USD до рівнів 1,2920 і 1,2880. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара GBP/USD виглядає більш привабливо в середньостроковій перспективі, а економічні дані тільки переконують, що поки MPC може утриматися від яких-небудь дій. Таким чином, за парою можлива консолідація в рамках 1,6030-1,6085 з імовірністю прориву верхньої межі. Найближча мета - 1,6130.

Після різких стрибків вчорашнього дня USD/JPY може знову засісти в діапазоні, особливо на тлі порожнього економічного календаря США і чуток про те, що NFP перенесуть. Цього показника чекали як «манни небесної» перед президентськими виборами. Тепер же невизначеність у відношенні «вибору народу» тільки посилиться. На поточний момент є шанси на відкат в район 79,30 під впливам природних катаклізмів, які спостерігаються в США, і відповідних збитків економіці.