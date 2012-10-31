Економіка до кінця року: ВВП - 1,5%, інфляція - 2-3%, курс - 8,5 грн/дол. (огляд)

Чого очікувати економіці України до кінця року. Про це в аналітичному огляді від Sberbank Investment Research

ВВП. У реальному секторі в серпні-вересні продовжувалося зниження ділової активності, обумовлене погіршенням ситуації в промисловості та сільському господарстві. Промислове виробництво скоротилося на тлі низького зовнішнього попиту, а падіння виробництва в сільському господарстві було зумовлено високою базою порівняння і менш сприятливими погодними умовами в 2012 році. Відзначалися також ознаки спаду внутрішнього попиту - про це свідчить уповільнення зростання обороту роздрібної торгівлі (в серпні приріст з рівня річної давності становив 10,6%) і посилення спаду в будівництві (мінус 8,0% з рівня річної давності в серпні після падіння на 6,2% у липні).

В цілому, відносно низький урожай зернових, слабкий зовнішній попит і несприятлива ситуація на грошово-кредитному ринку гальмуватимуть зростання економічної активності у 2012 році. Sberbank Investment Research не змінює свого прогнозу зростання ВВП на 2012 рік (близько 1,5%), припускаючи, що зниження внутрішнього попиту буде поступовим, і ситуація на зовнішніх ринках не погіршуватиметься.

Ціни. Доти, доки влада не почне міняти регульовані тарифи на електроенергію, газ і опалення, інфляція визначатиметься скороченням пропозиції необроблених сезонних продуктів харчування та погіршенням погодних умов. Якщо уряд вирішить скорегувати регульовані тарифи і перейти на гнучкіший режим обмінного курсу після виборів до Ради, тоді зростання ІСЦ за весь рік може становити близько 3,0%. Якщо ж цього не станеться, споживча інфляція в 2012 році навряд чи перевищить 2%.

Бюджет. Бюджетні доходи в цьому році, мабуть, будуть нижчі, ніж заплановано, і в результаті дефіцит перевищить цільовий рівень 2,5% ВВП, і, можливо, наблизиться до 5,0% ВВП (з урахуванням підтримки Нафтогазу України в розмірі близько 1,5% ВВП). У держави цілком достатньо коштів для фінансування дефіциту, принаймні, в найближчі два місяці, оскільки у вересні були розміщені єврооблігації на $0,6 млрд.

Валютний ринок. Валові золотовалютні резерви у вересні скоротилися на $0,7 млрд з рівня серпня і на 1 жовтня становили $29,3 млрд. Їх скорочення пов'язане з підвищеним попитом на готівкову іноземну валюту з боку населення на початку вересня через тимчасової нестабільності на валютному ринку країни. За вересень чисті купівлі іноземної валюти населенням становили $1,8 млрд проти $0,7 млрд в серпні. За перший тиждень вересня ринковий обмінний курс знизився до 8,18 гривні за долар (раніше він протягом декількох місяців тримався близько 8,1), і були випадки введення обмежень на продаж готівкових доларів населенню. Хоча додаткове розміщення суверенних єврооблігацій принесло бюджету $0,6 млрд, весь приплив іноземного капіталу був нижчий від обсягу погашень зовнішнього боргу, внутрішнього попиту на готівкову валюту і фінансування дефіциту рахунку поточних операцій.

Скорочення золотовалютних резервів, імовірно, продовжиться до кінця року, і їх рівень поступово наблизиться до безпечного порогу, еквівалентного вартості очікуваного імпорту товарів і послуг за три місяці (або $25 млрд), якщо тільки влада не вирішить скорегувати чинний режим де-факто фіксованого обмінного курсу. Зміна політики обмінного курсу передбачала б порівняно помірне ослаблення гривні - приблизно до 8,5 грн. за долар до кінця року.

Процентні ставки. Ситуація з ліквідністю в банківській системі у вересні тимчасово покращилася: середній місячний обсяг коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків у НБУ збільшився до 20 млрд грн, Тоді як у попередньому місяці він був відносно низьким (16-17 млрд грн). У результаті середньомісячна ставка овернайт знизилася у вересні до 10,9% у порівнянні з 14,8% в серпні. На початку жовтня ставки на грошовому ринку зросли до 30%, оскільки обсяг коштів на кореспондентських рахунках знизився до 17 млрд грн.

На тлі високої волатильності ставок на валютному ринку і нестабільної ситуації з міжбанківською ліквідністю ставки за кредитами і депозитами, ймовірно, залишаться високими - відповідно на рівнях 20,0% і 15,0%.

Платіжний баланс. Завдяки додемісії суверенних єврооблігацій у вересні найближчим часом ситуація із зовнішнім фінансуванням в країні буде стабільною. Тим не менш, слабкий зовнішній попит на метали і невизначеність на світових фінансових ринках віщують не кращі довгострокові перспективи платіжного балансу. З урахуванням недавніх тенденцій дефіцит рахунку поточних операцій цілком може досягти $11-12 млрд у 2012 році, що близько до 6,0-6,5% ВВП.