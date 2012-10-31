Дефіцит держбюджету України за підсумками року може наблизитися до 5% ВВП

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2012 року може наблизитися до 5% ВВП. Про це йдеться в Аналітичному огляді від Sberbank Investment Research.

«Бюджетні доходи цього року, мабуть, будуть нижчими, ніж заплановано, і в результаті дефіцит перевищить цільовий рівень 2,5% ВВП і, можливо, наблизиться до 5% ВВП (з урахуванням підтримки «Нафтогазу України» в розмірі близько 1,5% ВВП)», - зазначається в огляді.

При цьому аналітики Sberbank Investment Research переконані в тому, що у держави цілком достатньо коштів для фінансування дефіциту, принаймні, у найближчі два місяці, оскільки у вересні були розміщені єврооблігації на 0,6 млрд дол.

***Дефіцит державного бюджету України у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився утричі - до 24,381 млрд грн.

Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,129 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

Крім того, як зазначається в аналітичному огляді від Sberbank Investment Research, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) до кінця 2012 року, при збереженні нинішньої курсової політики, можуть знизитися до критичного рівня в 25 млрд дол.

“Скорочення золотовалютних резервів, ймовірно, продовжиться до кінця року, і їх рівень поступово наблизиться до безпечного порогу, еквівалентного вартості очікуваного імпорту товарів і послуг за три місяці (або 25 млрд дол.), якщо тільки влада не вирішать скоригувати нинішній режим де-факто фіксованого обмінного курсу”, - йдеться в аналітичному огляді.

При цьому аналітики відзначають, що зміна політики обмінного курсу передбачало б порівняно помірне ослаблення гривні – приблизно до 8,5 грн за долар до кінця року.

В огляді наголошується, що валові золотовалютні резерви у вересні скоротилися на 0,7 млрд дол. з рівня серпня і на 1 жовтня становили 29,3 млрд дол. Їх скорочення пов'язане з підвищеним попитом на готівкову іноземну валюту з боку населення на початку вересня через тимчасову нестабільність на валютному ринку країни. За вересень чисте придбання іноземної валюти населенням становило 1,8 млрд дол. проти 0,7 млрд дол. у серпні.

“Хоча додаткове розміщення суверенних єврооблігацій принесло бюджету 0,6 млрд дол., весь приплив іноземного капіталу був нижчий за обсяг погашень зовнішнього боргу, внутрішнього попиту на готівкову валюту і фінансування дефіциту рахунку поточних операцій”, - йдеться в огляді.

Аналітики Sberbank Investment Research не виключають, що з урахуванням нещодавніх тенденцій дефіцит рахунку поточних операцій може досягти 11–12 млрд дол. в 2012 році, що близько до 6,0–6,5% ВВП.

Завдяки додатковій емісії суверенних єврооблігацій у вересні найближчим часом ситуація із зовнішнім фінансуванням в Україні очікується стабільною. Проте, слабкий зовнішній попит на метали і невизначеність на світових фінансових ринках віщують не кращі довгострокові перспективи платіжного балансу.

***Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255млрд дол. За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795млрд дол.).

За попередніми даними НБУ, у січні-серпні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, додатне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 разу - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку виріс на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 разу - до 8,563 млрд дол. За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт - на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.