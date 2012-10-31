Податкова вдвічі збільшила кількість консультаційних зустрічей з бізнесом

Державна податкова служба України провела з початку року 1300 консультативних заходів за участю представників бізнесу і громадськості - в 2,5 раза більше, ніж торік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, тільки у вересні проведено 212 таких консультацій.

Як повідомляє прес-служба, формат таких зустрічей різноманітний і включає тематичні наради, круглі столи, зустрічі з фахівцями ДПС. Співробітники податкової і представники бізнес-спільноти, згідно з повідомленням, обговорюють законодавчі ініціативи з питань адміністрування податків, уніфіковані підходи бухгалтерського обліку тощо. «В результаті, ініціативи Податкової служби були підтримані впливовими об'єднаннями, а саме: Асоціацією суднобудівників України, ВГО «Союз податкових консультантів» і ВГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»», - сказано у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, голова Державної податкової служби України Олександр Клименко доручив керівникам територіальних органів податкової служби провести зустрічі з місцевими підприємцями і громадськістю і вислухати їхні побажання щодо поліпшення податкової політики в країні. Сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування знайдуть відображення у програмі лібералізації державної податкової політики до 2014 року, яка розробляється зараз за дорученням Президента України Віктора Януковича. У свою чергу Кабінет міністрів у середині жовтня ухвалив рішення скоротити кількість податків з 23 до 9.