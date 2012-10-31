Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,1825/8,1875 грн/дол.

У середу, 31 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1720/8,1820, до 12:00 ціни зросли до 8,1850/8,1910. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1825/8,1875 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2615, до 12:00 ціни піднялися до 0,2616/0,2620. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2613/0,2617. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився на рівні 31,2849 (-0,0951).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2950/1,3020. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6055/10,6205, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6395/10,6510. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,6345/10,6450.