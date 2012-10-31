ВВП України в 3-му кварталі скоротився на 1,3% проти показника 2011 року (оновлено)

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, порівняно з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%, повідомила Державна служба статистики.

Держстат не називає номінального обсягу ВВП за третій квартал 2012 року і не наводить інших подробиць.

Раніше Держстат повідомляв, що зростання ВВП країни в ІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 3%, у I кварталі - 2%.

Для порівняння: в третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Як повідомила в коментарі УНІАН економіст ІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська, основними чинниками, які гальмують зростання української економіки в 2012 році, є відносно низький урожай, слабкий зовнішній попит, а також несприятлива ситуація на грошово-кредитному ринку.

При цьому вона зазначила, що експерти «Трійка Діалог Україна» зберігають свій прогноз зростання ВВП України на 2012 рік на рівні близько 1,5%, припускаючи, що зниження внутрішнього попиту буде поступовим, і ситуація на зовнішніх ринках не погіршуватиметься.

Також варто відзначити, що 30 жовтня НБУ на своєму сайті розмістив аналітичну записку «Оцінка економічного стану, вересень 2012» підготовлену Департаментом економічного аналізу та прогнозування в якій зазначалося, що за оцінками Департаменту зростання ВВП України в січні-вересні 2012 року сповільнилося до 1,5%, проти показника аналогічного періоду 2011 року.

При цьому Нацбанк звернув увагу на зменшення обсягів машинобудування через введення з 1 вересня Російською Федерацією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі, що стало основною причиною зниження обсягів промислового виробництва в Україні у вересні на 7% у річному вимірюванні, а за 9 місяців - на 1,2%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch в жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.