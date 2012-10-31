Експерт: спад ВВП України в III кварталі – тривожний сигнал про можливу рецесію

Спад валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року на рівні 1,3% є тривожним сигналом про можливу рецесію.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Такий результат за третій квартал – тривожний сигнал про можливу рецесію. Якщо в четвертому кварталі також буде спад у реальному ВВП, потрібні будуть зміни в економічній політиці», - сказав експерт.

На думку О.Вальчишена, наразі українська макростатистика свідчить про те, що «економічна влада не в змозі впливати на економічну динаміку, коли падає зовнішній попит».

При цьому він відзначив, що інвестиційний клімат в Україні недостатньо сприятливий для припливу інвестицій в основний капітал для широкої маси економічних суб'єктів, включно з приватними (недержавними) суб'єктами.

Як повідомляв УНІАН,за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився у порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а в порівнянні з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни в ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, в I кварталі — 2%.

У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

25 жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд понизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.