В Україні зростає кількість збиткових банків

Кількість збиткових банків за підсумками січня-вересня 2012 року у порівнянні з першим півріччям збільшилася на 3 банки – до 22 банків.

Про це свідчать дані фінансової звітності комерційних банків, оприлюдненої на сайті Національного банку України (НБУ).

Прибуток одержали 153 банки в сумі 4,801 млрд грн, сума збитку 22 банків становить 2,026 млрд грн.

Сальдований прибуток банківської системи за січень-вересень становить 2,775 млрд грн.

З першої групи банків збиток за 9 місяців одержав тільки «Промінвестбанк» у сумі 10,737 млн грн. Решта найбільших банок закінчили період з прибутком, загальна сума якого становить 173 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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