Темпи зростання ВВП України в 2012 році сповільняться приблизно до 0% – експерт

Темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2012 року сповільняться до близько 0%, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

Вона відзначила, що негативне зростання ВВП у третьому кварталі поточного року не стало несподіванкою, зважаючи на слабкі дані щодо промислового виробництва в серпні і вересні, а також зниження обсягів сільськогосподарського виробництва після рекордно високого врожаю в 2011 році.

«Ми чекаємо, що зростання реального ВВП залишиться негативним у четвертому кварталі 2012 року, зважаючи на і далі слабкий зовнішній попит та подальші негативні наслідки зниження врожаю. За підсумками року темпи зростання ВВП сповільняться до близько 0%», – повідомила О.Бєлан.

Вона вважає, що на тлі очікуваного уповільнення внутрішнього попиту в 2013 році зростання економіки може підтримати тільки відновлення експорту.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився у порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а в порівнянні з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни в ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, в I кварталі — 2%.

У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

25 жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд понизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.