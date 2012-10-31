Новий закон скасовує реєстрацію декларації про відповідність

Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність”.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Головною метою закону є недопущення невиправданих додаткових витрат часу і коштів виробниками – суб’єктами господарювання на реєстрацію декларацій при введенні продукції в обіг та гармонізація Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” із законодавством Європейського Союзу.

Законом вносяться зміни до статті 32 Закону "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" у частині виключення положень стосовно обов’язкової реєстрації у центральних органах виконавчої влади декларації про відповідність, а також до законів "Про підтвердження відповідності" і "Про захист прав споживачів" стосовно виключення вимоги зазначати у супровідних документах реєстраційні номери декларацій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 2 жовтня.