Призначено генерального директора Банкнотно-монетного двору Нацбанку України

Генеральним директором Банкнотно-монетного двору Національного банку України призначено Анатолія Шевчука, повідомляється на сайті НБУ.

А.Шевчук – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України. Працював у Київській філії Всесоюзного науково-дослідного інституту комплексних проблем поліграфії зі спеціальних видів друку на посадах наукових співробітників, завідувача групи, лабораторії, начальника науково-виробничого відділу спеціальних видів друку. У 1997 році очолив Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку, а згодом – Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів. З 2005 року – професор кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

У 2009 році призначений директором Банкнотної фабрики Банкнотно-монетного двору Національного банку України, з лютого 2012 року – перший заступник генерального директора – директор Банкнотної фабрики Банкнотно-монетного двору Національного банку України, а з жовтня 2012 року – генеральний директор Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

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