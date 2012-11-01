У Росії порушено першу кримінальну справу стосовно МММ-2012

У Новосибірській області порушено першу в Росії кримінальну справу, пов'язану з діяльністю проекту Сергія Мавроді МММ-2012. Про це повідомляється на сайті регіонального главку МВС.

«В органи внутрішніх справ Новосибірської області продовжують надходити заяви вкладників МММ-2012, які втратили свої заощадження. По одній з них вже порушено кримінальну справу, по ряду інших проводяться перевірки », - йдеться в повідомленні ГУ МВС.

Справу порушено за статтею «Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, що пов'язано з витяганням доходу у великому розмірі». Санкція за цією статтею передбачає покарання від штрафу до арешту на строк до шести місяців.

Про запуск проекту МММ-2012 Сергій Мавроді оголосив в травні цього року. У червні він повідомив, що грошей на розрахунки з усіма учасниками МММ-2011 не вистачить і виплати проводитимуться з коштів, зароблених на новому проекті.

У жовтні перед виборами в Координаційну раду опозиції Мавроді заблокував доступ до особистого кабінету на сайті МММ всім учасникам піраміди, що не зареєструвалися для участі у виборах, передає «Газета.Ru».