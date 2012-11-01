З початку року податківці виявили майже 70 тисяч неофіційних працівників

Майже 70 тисяч найманих працівників виведені з «тіні» та офіційно працевлаштовані з початку 2012 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України.

Крім того, ще 40 тисяч громадян взяли на облік як приватних підприємців – до цього вони здійснювали діяльність без реєстрації.

Загалом під час перевірок підприємств фахівцями ДПСУ виявлено численні порушення трудового і податкового законодавства, зокрема, у питаннях виплати зарплати. До бюджету донараховано майже 300 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 вересня 2012 року, завдяки діям податківців з початку року були легалізовані трудові відносини понад 60 тис. найманих працівників з роботодавцями, внаслідок чого бюджет отримав додатково 11 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, 35 тис. чоловік, які здійснювали підприємницьку діяльність нелегально, були залучені до державної реєстрації та сплатили 8 млн грн податку.

Податківці зазначають, що порушення трудових прав громадян залишається поширеним явищем на вітчизняних підприємствах. Під час перевірок податківці фіксують порушення податкового та трудового законодавства України в 90% перевірених суб'єктів господарювання.