СКМ відкриє закордонний офіс у Лондоні

Компанія СКМ оголошує про відкриття зарубіжного офісу в Лондоні - дочірньої компанії SCM Advisors (UK) Limited. Про це йдеться у прес-релізі Групи, переданому агентству УНІАН.

Основними завданнями компанії SCM Advisors (UK) Limited стануть пошук нових інвестиційних можливостей за межами України і розвиток ділових зв'язків із представниками міжнародного інвестиційного співтовариства з метою забезпечення стійкого зростання бізнесу Групи СКМ як за кордоном, так і в Україні. Як зазначається у релізі, SCM Advisors (UK) Limited буде також надавати СКМ консультації з питань стратегії та інвестицій в окремих секторах бізнесу, серед них фінансові послуги, телекомунікації та медіа.

Компанію SCM Advisors (UK) Limited очолить Ілля Архипов, який обіймав з 2005 року посаду Директора з розвитку бізнесу СКМ. І.Архипов збереже поточні позиції у наглядових радах активів Групи, а також на своїй новій посаді залишиться в команді топ-менеджерів СКМ.

"Україна була, є і залишиться нашим будинком. Однак ми націлені на довгострокове зростання всіх наших бізнесів, і тому для нас важливо відкривати нові ринки. Відкриття дочірньої компанії у Великобританії - це черговий крок до міжнародного просування нашого бізнесу, до визнання компанії на міжнародній арені", - зазначив Генеральний директор Компанії СКМ Олег Попов.

О.Попов також упевнений в тому, що майданчик у Лондоні - фінансовій столиці Європи - дозволить СКМ вирішувати завдання з просування бізнесу за кордоном у найефективнішому ключі.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група "Україна" і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест, транспортно-експедиторська компанія" Лемтранс" та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов.

100% акцій Компанії СКМ належить бізнесмену Рінату Ахметову.