Торги на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 1 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1850/8,2000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2609/14, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,5935/10,6150. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2944/46 (середа – 1,2979/81).

У середу, 31 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.