КМДА пропонує міськраді збільшити доходи та видатки міського бюджету на 160,7 млн грн
Столична міська державна адміністрація пропонує Київраді внести зміни до бюджету міста на 2012 рік, збільшивши доходи та видатки на 160,7 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.
За його словами, доходи та видатки загального фонду збільшать переважно за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету. Зокрема, місто отримає 2,4 млн грн на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, 50 млн грн – на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та ще 64 млн грн на оплату праці працівників бюджетних установ. Ще 1,5 млн грн буде спрямовано на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
«Також нами буде збільшений обсяг видатків спеціального фонду на 36,8 мільйонів гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Крім того, ми очікуємо, що зможемо перевиконати план збору за першу реєстрацію транспортного засобу на 5 млн грн – ці кошти пропонуємо спрямувати на поточне утримання та впорядкування міської вулично-дорожньої мережі. Ще 1 млн грн піде на виплату компенсації для здешевлення вартості будівництва житла», – пояснив Р.Крамаренко.